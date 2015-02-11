Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 11.02.2015

EURUSD

Пара продолжает удерживаться выше уровня 1,13, что позволяет ждать роста к отметке 1,1370. Но на текущем этапе динамику в большей степени обуславливает развитие ситуации с Грецией. А она пока остается неоднозначной, что и приводит к тому, что пара не демонстрирует четкого направления движения. Когда котировки остаются в диапазоне, сигналы трендовых индикаторов неинформативны.

Вне рынка до прояснения ситуации. При прорыве ниже 1,13 рассматривать продажи с целью на 1,1270. Прорыв сопротивления 1,1370 рассматривать как сигнал на покупку.



Поддержка: 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1370, 1,14, 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара не смогла пройти сопротивление на уровне 1,5260 и возвращается к отметке 1,5230. Если она будет пройдена, продолжится падение к уровню 1,5185. Вероятность падения подтверждает и тот факт, что цены закрепились ниже линии скользящей средней. Но сама МА все еще направлена вверх. Поэтому пока сохраняется шанс на возобновление роста.

При порыве уровня поддержки 1,5230 рассматривать возможность продаж с целью на 1,5185. Прорыв отметки 1,5260 рассматривать как сигнал на покупку с целью на 1,53.



Поддержка: 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,5260, 1,53, 1,54, 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620.

USDJPY

Пара закрепилась выше уровня 119,40. Это позволяет ждать роста в район уровня 120,00. Цены пока удерживаются выше линии скользящей средней. МА направлена вверх. Все это подтверждает предположение о возможности продолжения фазы роста, равно как и фундаментальная составляющая.

При отвороте от уровня 119,40 рассматривать возможность покупок с целью на 120,00.



Поддержка: 119,40, 119,00, 18,70, 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 119,70, 120,00, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.

