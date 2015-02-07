Самые главные правила инвестирования от экспертов CNN-Money

Как вы думаете, какое наиболее важное правило должно соблюдаться при инвестировании? Следует ли покупать "безопасные" акции, думать о долгосрочной перспективе или есть что-то совершенно другое?

Вы удивитесь, но тут нет ни одного правила, которое, несомненно, "самое главное", но есть всего несколько принципов, которые очень важно использовать в своей инвестиционной стратегии. Издание CNN-Money попросило трех экспертов рассказать о самых важных правилах инвестирования. И вот, что они говорят.

1. Джордан Вазен: Я большой поклонник Сета Клармана, одного из лучших менеджеров в мире хедж-фондов.

Его книга об инвестировании "Margin of Safety" полна отличных советов, но один из лучших - самый простой: фокусируйтесь на том, что вы можете узнать. Слишком часто инвесторы получают идею, а затем пытаются найти акции, которые могут ей соответствовать. Например, повышение процентных ставок. Если ставки растут, большая часть предприятий будет зарабатывать больше денег, другие — меньше. Но получить от этого инвестиционный доход очень трудно. Вам надо знать, где ставки пойдут вверх, когда и почему, что лучше сделать прямо сейчас и как ситуация может измениться в будущем. Но это почти невозможно сделать.

Инвесторам лучше сосредоточиться на конкретных активах и вкладывать только в то, что они действительно могут понять. Уоррен Баффет, например, инвестирует только в те компании, чью деятельность он знает хорошо или способен в ней разобраться.

2. Селена Марейнджиан: главное правило инвестирования - учиться, учиться... и продолжать учиться.

Начинающие инвесторы должны узнать, как работает фондовый рынок, разобраться во многих ключевых понятиях — например, что акция дает (небольшую) долю в реальном бизнесе, что такое дробление акций (например, что это не меняет ценность вашего инвестпортфеля). Надо понять, какие акции лучше вообще не покупать, в какой момент лучше в них вкладываться и т. п.

Конечно, в начале придется постоянно учиться на своих ошибках. Общие ошибки, которые делают все начинающие инвесторы (и даже некоторые опытные), — бегство из акций, когда они дешевеют или рынок падает, торговля слишком часто и нетерпеливо и другие. Можно учиться у мастеров, так как они могут спасти вас от некоторых ошибок и помогут улучшить свой инвестиционный подход. Некоторые просто копируют характер подхода какого-то успешного инвестора и тоже делают на этом свои первые доходы.

3. Дан Джомбак считает, что наиболее важное правило для инвестора было сформулировано Беном Грэхемом.

Из главы 20 "Разумный инвестор": "Секрет надежных инвестиций можно выразить всего тремя словами — это запас прочности (в англ. - MARGIN OF SAFETY)». В инвестировании запас прочности появляется, когда один покупает инвестиций по меньшей цене, чем его внутренняя стоимость. Когда инвесторы пытаются изо всех сил оценить, как будет вести себя бизнес дальше, идея «запас прочности» подскажет вам, что вы можете купить акции компании по цене, которая является достаточно низкой, чтобы в случае ошибочной оценки перспектив компании вы не потеряли много денег. Как объясняет Грэм, "Функция «запаса прочности» по сути в том, чтобы отказаться от ненужной точной оценки будущего компании". Один из самых больших сторонников «запаса прочности» - Уоррен Баффет, который узнал о ней от Грэхема. Баффет убежден, что купить бизнес, который может реинвестировать в себя в течение длительного времени, это лучшее решение, чем просто покупать дешевые активы, которые вдруг появляются.