Позитивная мотивация в трейдинге

Начнем с того, что появился МОЛОДОЙ трейдер!

Самый обычный путь начинающего трейдера – реклама: «На

FOREX

Ну кто откажется от такой завлекушки? Естественно все бегут занимать очередь, чтобы как можно быстрее записаться в эту элитную группу не очень бедных членов общества… Далее: экспресс обучение за пару недель на каких-либо курсах, просмотр нескольких видео-роликов и чтение по диагонали двух книжек : и обе по психологии трейдинга, типа ну и возможно ( но не обязательно ) о том, что представляет из себя е одни миллионеры, и не хватает только ТЕБЯ !!!»Ну кто откажется от такой завлекушки?Естественно все бегут занимать очередь, чтобы как можно быстрее записатьсяв эту элитную группу не очень бедных членов общества…Далее: экспресс обучение за пару недель на каких-либо курсах, просмотр нескольких видео-роликов и чтение по диагонали двух книжек : и обе по психологии трейдинга, типа Александр Элдер "Как играть и выигрывать на бирже" ну и возможно ( но не обязательно )о том, что представляет из себя

FOREX

и для чего он нужен.

Далее продолжается уже не так весело, как начиналось: необходимо изучить торговый терминал с его основными возможностями и открыть демо-счет для проверки объема полученных знаний , ну и, само собой, своей интуиции, которая постоянно нашептывает: «Открывай позицию – это 100% выигрыш!»

Через некоторое время появляется чувство, что вот она - началась новая жизнь, и осталась самая малость – открыть реальный счет и найти мешок побольше ( вместо кошелька )…

Думаю, многие вспоминают эти приятные моменты из своей жизни... Но все хорошее имеет свойство кончаться, и начинается полосочка другого цвета, которая, почему то, слишком долго продолжается…

Именно в этот момент на глаза попадаются другие книги, где «подробно» расписывается, что FOREX – это лохотрон, и что только 5% из 100% зарабатывают на этом рынке и исключительно за счет Ваших внесенных средств.

Радужная картина начинает перекрашиваться в серые тона разных оттенков, и появляется не преодолимое чувство, что Вас «кинули на бабки»… и хочется по быстрее забыть этот период жизни, как страшный сон.

Вот только сейчас необходима правильно выстроенная позитивная мотивация, чтобы МОЛОДОЙ трейдер не бросил свою новую профессию.

Давайте попробуем определить темы, которые бы поддержали трейдера в его желании продолжать заниматься трейдингом:

Стройная логичная схема разработки торговой стратегии для получения прибыли на рынке ( противодействие негативному материалу по FOREX ). Примеры успешной торговли на рынке – ориентиры для роста. Примеры безубыточной торговли на FOREX , подтверждающие ошибочность общепризнанных рассуждений на эту тему ( открытие новых перспектив для повышения мастерства ). Перспективные задачи в трейдинге, на которые желательно обратить внимание. ....



Можно попробовать продолжить этот список, и по каждому пункту предложить информацию для мотивации Трейдера в его дальнейшей работе.