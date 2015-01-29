McDonald's борется за место под солнцем и увольняет СEO

Генеральный директор крупнейшей сети ресторанов в мире McDonald's Corp., Дон Томпсон, уходит со своего поста. Он проработал у руля компании меньше трех лет. Замену CEO многие связывают с самым крупным падением продаж в США за последние десять лет.

Бразды правления возьмет нынешний директор по рекламе и развитию бренда, старший исполнительный вице-президент, Стив Истербрук. С 1 марта он приступит к новым обязанностям. Он займет и место Томпсона и в правлении.

До сих пор дела в компании шли неважно: сеть ресторанов с 36000 точками продаж по всему миру не показывала роста на родном американском рынке с октября 2013 года. Сказывалась конкуренция со стороны других сетей фастфуда, более гибких в своей стратегии — таких, как, например, Chipotle Mexican Grill. За последний год продажи в американских отделениях упали на 2,1% - это самое крупное годовое снижение на национальном рынке с 2001 года.



«В компании уже давно наблюдается застой, и нужны были изменения, — говорит аналитик Stephens Inc, Уилл Слэбог. — Теперь она показывает инвесторам, что готова к изменениям, чтобы улучшить продажи».

48-летний Стив Истербрук начал свою карьеру в лондонском отделении McDonald's на позиции менеджера. В 2011 году он покинул компанию, чтобы стать генеральным директором Pizza Express Ltd и затем — Wagamama Ltd, двух британских сетей фастфуда. В 2013 году Истербрук вернулся.

В связи с происходящим подскочили акции компании: сразу после объявления о смене руководства они выросли на 3,5%. Сейчас у McDonald's порядка 14200 ресторанов в США — это больше, чем на каком-либо другом рынке. Самая большая сеть ресторанов в США сейчас изо всех сил старается удержать свою целевую аудиторию — людей 20 — 30 лет, сохраняя модель традиционного фастфуда. Между тем конкуренты наступают на пятки и между делом собирают молодежь, переманивая клиентов более разнообразными и свежими предложениями.