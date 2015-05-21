Советы инвесторам: как заработать на акциях индекса Dow Jones и не потерять все

Насколько безопасно сейчас инвестировать в акции из списка Dow Jones? Вы, наверное, ждете прямого ответа, но на рынке слишком многое зависит от Федеральной резервной системы и всего, что касается ее нынешней политики по процентной ставке. Какие-либо изменения не должны быть неожиданными, хотя всякое бывает в нашем современном мире.

Если процентные ставки останутся низкими, то акции Dow Jones будут в безопасности. Если ставки повысят, то в целом тоже не произойдет ничего страшного. Многие аналитики ведь говорят, что если процентные ставки будут поднимать медленно, то это сильно не повлияет на акции. Но привычка на Уолл-стрит рассматривать любое резкое движение процентной ставки как начало смены тренда обычно приводит к панике инвесторов и продаже акций.

Конечно, инвесторы хотят предугадать любые негативные изменения рынка. Тогда как повышение процентных ставок является наиболее очевидной опасностью для акций, иногда, кажется, некоторые другие события тоже пугают рынки. Это может быть что угодно — например, какая-нибудь новость о геополитической ситуации, либо неожиданный спад роста ВВП Китая. Так как в это нестабильное время на рынке инвестировать в больших количествах бывает опасно, все же лучшие акции из списка Dow достаточно хорошо способны выдержать почти любую рыночную турбулентность. Другими словами, не смотрите на Dow Jones в целом — делайте акцент на анализе отдельных акций.

Безопасная сторона Dow Jones

Словосочетание «безопасные акции» индекса здесь используется в относительном смысле. Фондовый рынок сейчас абсолютно переоценен, и никто не знает, как долго будет продолжать бычье ралли. Рынок уже не такой, как в прошлом, но он пока все еще эластичный. Процентные ставки не являются единственным потенциальным катализатором для рыночных распродаж. Когда инвесторы пробуют соединять в единое целое мелкие новости и получают глобальную экономическую картину - от огромного долга Китая в 282% ВВП, снижения занятости в США, до экономического роста в основном благодаря действиям центральных банков - то распродажи могут получить значительный импульс за короткий промежуток времени. Помните, рынок распродаст активы гораздо быстрее, чем это поймет. И в такой ситуации даже акции Dow будут в опасности.

Тем не менее, если вы готовы вложить в акции и переждать трудные времена, попробуйте, к примеру, Johnson & Johnson. В 2008 году эта компания получила рост акций до уровня $69,28 (до Великой рецессии), а в 2009 году акции упали до минимума $52,60 (в разгар кризиса). Это не сделает инвестора счастливым в обычной ситуации, но когда большинство акций теряют по меньшей мере 50% своей стоимости, поведение этой компании вас очень порадует, тем более там была даже дивидендная доходность в 3%. Johnson & Johnson продает больше, чем просто бытовые продукты — она также производит фармацевтические препараты и медицинское оборудование.

Идем дальше - General Electric Co., которая хоть и не была самым хорошим игроком в последнее время, но это временно. Знающие инвесторы никогда не спорят с GE, уважая ее репутацию и любовь к инновациям. По мнению авторов статьи, даже когда речь идет о технологиях, которые позволяют сократить выбросы углерода, всегда говорят о General Electric. Ее акции могут страдать во время любого рыночного всплеска, но не стоит беспокоиться — они снизили все свои риски.

Следующий хороший кандидат на сохранение ваших сбережений - The Walt Disney Co., который предлагает разнообразные способы диверсификации: это и его активы в СМИ, и тематические парки/курорты. Они получают такой феноменальный доход, который подкрепляется удачными и очень популярными анимационными фильмами — вспомните хотя бы, как мультфильм «Frozen» поднял акции Disney. Скоро компания выпустит еще один блокбастер - как раз перед Рождеством - который может выстрелить еще больше.

Конечно, куда без Apple Inc — известного локомотива индекса, который часто тянет его за собой вверх (и иногда вниз). Эта компания тоже не сидит на месте, постоянно придумывая что-то новое. К примеру, когда продажи iPhone замедлились, компания разработала и выпустила телефон с большим экраном, чтобы удовлетворить желания потребителей в Азии — это был шаг, который помог увеличить объем продаж в Apple.

Это всего лишь частичка самых «безопасных» акций из списка Dow Jones. Но есть среди них и те, которые могут представлять огромную опасность — вот их-то инвестору лучше избегать.

Опасные акции Dow Jones



Возьмите, к примеру, Caterpillar Inc. - производителя тяжелых землеройных машин. В последнее время ее клиенты тратят меньше денег, что играет не в пользу производителя. Выручка и чистая прибыль упали в 2014 году, поставки снизились почти в два раза. Caterpillar, может быть, когда-то вернется к своим пикам капитализации, но это не произойдет одномоментно.

American Express Co. сейчас вообще не пользуются популярностью у инвесторов, особенно после неудачной попытки договориться о сделке с Costco Wholesale Co. 10% держателей карт American Express также являются клиентами Costco, которая недавно подписала контракт с Visa Inc. Несложно догадаться, что некоторые из этих клиентов перейдут к Visa. Попытки American Express придумать поощрительные программы с популярными брендами (типа Exxon Mobil Corp., Macy's Inc. и Rite Aid Corp.) пока не увенчались успехом. Акции American Express обесценились на 7,95% за прошлый год.

Среди других «опасных» акций также значатся Wal-Mart Stores Inc., которые с трудом сейчас конкурируют с Target Corp. и Amazon.com, затем - McDonald's Corp., переживающая болезненный процесс ребрендинга и резкий рост количества успешных конкурентов (например, Chipotle). В общем, совет дают простой - следите внимательно за компаниями и делайте инвестиции грамотно, чтобы потом не пожалеть об этом.