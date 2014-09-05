McDonald's судится с Пенсионным фондом РФ

На фоне недавнего конфликта с Роспотребнадзором сеть ресторанов быстрого питания McDonald's теперь судится с Пенсионным фондом России (ПФР) по причине того, что последний не принимал отчетность компании по пенсионному страхованию сотрудников. Как сообщают СМИ, McDonald's подал уже семь исков к ПФР с мая по сентябрь 2014 г.

"Начиная с III квартала 2013 года в ответ на представленную отчетность McDonald's получает отказы в приеме отчетности по пенсионному страхованию сотрудников от Пенсионного фонда, что является нарушением прав сотрудников компании", - заявила журналистам директор по связям с общественностью McDonald’s в России Светлана Полякова.



По словам Поляковой, McDonald's представляет отчетность в ПФР в соответствии с требованиями российского законодательства об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования и закона о страховых взносах и иных нормативных актов, однако Пенсионный фонд в приеме отчетности оказывает. Это означает, что начиная с III квартала 2013 г. у сотрудников ресторана быстрого питания не формируется пенсия. В российских структурах McDonald's работает 38 тыс. человек, из них около 3 тыс. менеджеров, из них в Москве — порядка 12 тыс.



Что касается Пенсионного фонда, то там заявляют, что отказы в приеме документации McDonald's произошли по вине самой компании, которая представила некорректную отчетность.

"McDonald's не подготовила корректную отчетность по персонифицированному учету, именно ту отчетность, на основании которой формируются пенсионные права сотрудников. McDonald's и в предыдущие годы сдавала неточные данные, но при приеме отчетности каждый раз сотрудники ПФР помогали исправлять ошибки и принимали отчетность. В конце 2013 года количество ошибок стало критичным, на каждую ошибку ПФР указывал. Однако компания не стала устранять ошибки", — заявляют в пресс-службе фонда.

В пресс-службе пояснили, что ошибки в отчетности касаются таких моментов, как соответствие СНИЛС и имени сотрудника. Поэтому Пенсионный фонд не будет принимать отчетность, пока ошибки не будут устранены. По словам пресс-службы, компании необходимо заняться устранением ошибок в отчетности, а не обращаться в суд.

Что касается отчетов за текущий год, в Пенсионном фонде заявили, что компания предоставила отчетность без ошибок и соответственно Пенсионный фонд принял ее.



По двум искам Арбитражный суд уже вынес решения, полностью удовлетворив требования McDonald's. По одному из исков Арбитражный суд обязан Пенсионный фонд принять отчетность McDonald's за 2013 г., постановив, что формальные требования к отчетности были выполнены, а в протоколах об отказе в принятии отчетности не указаны "причины и момент расхождений между данными" McDonald's и Пенсионного фонда.

В другом решении сказано, что в начале 2014 г. ПФР оштрафовал ООО McDonald's за предоставление недостоверных сведений на 51,9 млн руб., то есть 10% от причитающихся за отчетный период платежей. Причина поражения ПФР в том, что мотивировочная часть его решения состояла из одного предложения, констатирующего факт предоставления сведений за III квартал 2013 г. с недостоверными данными, а закон требует аргументации, подчеркнул судья.



Акции компании McDonald's сегодня торгуются на уровне $93,01, падая с максимума в июле $101,07.

