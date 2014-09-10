Американские рынки снизились

Вчера американские фондовые площадки закрылись снижением индексов «Большой Тройки». S&P500 упал максимально с 5 августа (на 0,65%), а Nasdaq Composite – с 31 июля (на 0,87%). DJIA тоже не «в ударе» - его падение составило за день 0,57%. Причем этот общий тренд сложно назвать исключительно технической коррекцией: аналитики отмечают, что инвесторы опасаются раннего повышения процентных ставок ФРС.

Что касается отдельных акций, то вчера неприятные вещи творились с многими всемирно известными корпорациями.



Начнем с McDonald's. Его рыночная стоимость упала за день на целых 1,5%: в мире на 3,7% снизились продажи (например, на фоне скандала вокруг китайского поставщика компании в Азии был замечен рекордный спад продаж).

Подешевели и акции крупнейшего в США ритейлера товаров для дома — Home Depot. Эта компания подтвердила факт хакерской атаки, в результате которой в нечистые руки могли утечь персональные данные клиентов этого ритейлера. Итог — минус 2,1% к капитализации компании.

Amazon.com снизил стоимость акций на 3,7% (после снижения цены на смартфон Fire).

Банковский сектор понес серьезные потери: Morgan Stanley похудел на 2,7%, Goldman Sachs Group — 1,5%. Это связано с тем, что ФРС планирует ввести жесткие требования к капиталу крупнейших банков, работающих в США.

Apple Inc. росла во время презентации (прибавив 4,8%), однако по итогам торгов в целом ее акции подешевели на 0,4%. То есть, презентация долгожданного нового продукта ничего не решила и практически ничему не помогла.



