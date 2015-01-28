Видеоуроки: Макс Кайзер. Китай обостряет отношения с США

Как обычно, сегодня у нас в видеоуроках - очередной выпуск передачи Макса Кайзера. У программы "Обзор Макса Кайзера" появилась собственная студия! Конечно, это не самое главное в новом видеоуроке.

В этот раз ведущие говорят о том, что Китай обостряет соперничество с США - за счет того, что расширяет контакты с Латинской Америкой и собирается вложить в экономику этого региона $250 млрд. Гегемония США строится на поощрении монополий и олигополий, а соперничество с такими странами, как Китай, приведет к их разрушению. Собственно, для многих это даже будет хорошо - монополии развалятся, появятся другие компании и куча новых рабочих мест, а зарплаты станут еще выше. В общем хорошо, что Китай навязывает Америке соперничество, - говорит Макс Кайзер.

В качестве гостя в этом выпуске - известный мексиканский журналист Серхио Сармьенто, он анализирует актуальные направления развития мирового рынка и поговорит о перспективах экономического партнёрства Мексики и Китая.

Видео:















