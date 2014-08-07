Макс Кайзер: революция должна произойти внутри нас

Гость передачи - комедийный актёр, писатель и активист Рассел Брэнд уверен, что общество можно изменить только если изменишь вначале самого себя. В передаче он высказывает свое мнение о политике жёсткой экономии, которую проводит британское правительство. Удивленность, оживленность и озадаченность — именно так можно описать его поведение в эфире. Народный «водомет» - результат общего плана гостя и ведущих Макса Кайзера и Стейси Херберт, чтобы устроить свою революцию.

Во второй части программы актёр рассуждает, как должна быть организована революция. Рассел Брэнд считает, что невозможно совершить переворот, опираясь на уже существующую систему. «Это то же самое, что испечь блин в ботинке», - уверен актёр.

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