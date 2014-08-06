Макс Кайзер расскажет, кому выгодны нулевые процентные ставки и чего хотят центробанки: ВИДЕО

В программе «Обзор Макса Кайзера» журналисты пытаются ответить на вопросы, почему цены на продукты продолжают расти во всем мире, кто играет с нулевыми процентными ставками и кому это может быть выгодно, а также что на самом деле хотят сделать мировые центробанки. Ведущие Макс Кайзер и Стейси Херберт в эфире передачи говорят несерьезно о серьезном, анализируют заголовки и статьи свежей прессы и довольно понятно объясняют сложные вещи.

Во второй части программы режиссер-документалист Онди Тимонер расскажет об особенностях развития документального кино в эпоху повсеместного и массового распространения социальных сетей.





