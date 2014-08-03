Инвестирование - как торговая стратегия

VNIK :

Да, вернемся к теме, а то сравнивать хедж-фонды и банки с ПАММ -счетами, как то не серьезно, все равно, что сравнивать Моську и слона по принципу - они все животные.

Но я уже сказал, что уверенному аналитику эти детские игры с диверсификацией вторичных информационных данных просто не интересны. Пусть этими завлекушками занимаются " Уверенные Аналитики".

P.S. Если не умеешь писать книги - иди в корректоры или в цензоры, и сразу станешь "УВЕРЕННЫМ" литератором...



Как то странно у Вас получается, то сравнение правильно, то сравнение неправильно, у Вас от комментария к комментарию меняется мнение. Зачем-то переделали выражение "кто уверен в своих возможностях аналитика" в "Уверенного аналитика", но в итоге по существу поста практически ничего не сказано, я конечно благодарен Вам за такое тёплое отношение к моему посту, но может быть пора прекратить этот взаимный вежливый троллинг, и если тема настолько Вас заинтересоовала, сосредоточиться на ней.

Вы высказали предположение, что можно просто набить памм-счетов из топа, хорошо, можно и так, но насколько будет эффективен и интересен потенциальным инвесторам этот топовый портфель, вот что интересно? Так попробуйте, создайте, покажите эффективность и что это очень просто, предоставьте длинный список инвесторов, которых вы привлекли в свой портфель, тогда я Вам поверю,а пока что кроме бесполезного износа клавиш, я ничего не вижу.









