Инвестирование - как торговая стратегия

Интересно, я даже не знал
Там много ещё интересного)))
Так расскажите в блоге по подробнее, сейчас как никогда это актуально
Не понятна логика этого рекламного предложения. Если аналитик уверен в своих возможностях, то эти завлекушки ему не интересны. Но вот если аналитик не уверен в своих возможностях, то легко может набрать из топ-списка первые 5 ПАММов и слегка разбросать % их участия...
Почему " ИМХО "? Уверенный в своих силах аналитик вполне может сам создать свою стратегию или свой ПАММ, но если не получается, то о какой уверенности может идти речь?
А также хедж-фонд, брокерский дом, банк ну и так далее... я правильно понял Вашу мысль?
Да, правильно! Не умеешь анализировать - можно заниматься суррогатами. Главное правильно обозвать себя: " Уверенный АНАЛИТИК!"...
То, что Вы назвали "Не умеешь анализировать" - умные люди называют "Диверсификация рисков", ну это так, в качестве справочной информации...
Не понятна логика этого рекламного предложения. Если аналитик уверен в своих возможностях, то эти завлекушки ему не интересны. Но вот если аналитик не уверен в своих возможностях, то легко может набрать из топ-списка первые 5 ПАММов и слегка разбросать % их участия...
Этот блог вышел на второе место по полярности!
Вернёмся к теме, Вы попробовали уже набрать портфель из топ-списка, интересно, что у вас получилось?
Да, вернемся к теме, а то сравнивать хедж-фонды и банки с ПАММ -счетами, как то не серьезно, все равно, что сравнивать Моську и слона по признаку - они все животные.
Но я уже сказал, что нормальному аналитику эти детские игры с диверсификацией вторичных информационных данных просто не интересны.
P.S. Если не умеешь писать книги - иди в корректоры или в цензоры, и сразу станешь "УВЕРЕННЫМ" литератором...
Да, вернемся к теме, а то сравнивать хедж-фонды и банки с ПАММ -счетами, как то не серьезно, все равно, что сравнивать Моську и слона по принципу - они все животные.
Но я уже сказал, что уверенному аналитику эти детские игры с диверсификацией вторичных информационных данных просто не интересны.
Пусть этими завлекушками занимаются " Уверенные Аналитики".
P.S. Если не умеешь писать книги - иди в корректоры или в цензоры, и сразу станешь "УВЕРЕННЫМ" литератором...
Как то странно у Вас получается, то сравнение правильно, то сравнение неправильно, у Вас от комментария к комментарию меняется мнение. Зачем-то переделали выражение "кто уверен в своих возможностях аналитика" в "Уверенного аналитика", но в итоге по существу поста практически ничего не сказано, я конечно благодарен Вам за такое тёплое отношение к моему посту, но может быть пора прекратить этот взаимный вежливый троллинг, и если тема настолько Вас заинтересоовала, сосредоточиться на ней.
Вы высказали предположение, что можно просто набить памм-счетов из топа, хорошо, можно и так, но насколько будет эффективен и интересен потенциальным инвесторам этот топовый портфель, вот что интересно? Так попробуйте, создайте, покажите эффективность и что это очень просто, предоставьте длинный список инвесторов, которых вы привлекли в свой портфель, тогда я Вам поверю,а пока что кроме бесполезного износа клавиш, я ничего не вижу.
Вы высказали предположение, что можно просто набить памм-счетов из топа, хорошо, можно и так, но насколько будет эффективен и интересен потенциальным инвесторам этот топовый портфель, вот что интересно?
Ну хорошо, что хотя бы с основной частью моего сообщения Вы согласны.
Я уверен, что найдется много желающих проверить мою идею, и у Вас будет материал для дополнительного анализа.
Ну хорошо, что хотя бы с основной частью моего сообщения Вы согласны.
Я уверен, что найдется много желающих проверить мою идею, и у Вас будет материал для дополнительного анализа.
Ваша идея в своей основе ущербна, так опирается на вторичные информационные данные, которые обязательно внесут свою погрешность в конечные результаты, но такова Ваша идея - как рекламный ход может и прокатит...
Извините, если я помешал Вашим задачам.
Я понимаю, что Вам необходимо было пропиарить Ваш профиль, ведь у вас появились свежие сигналы и необходимо как то засветиться, Вы могли бы просто обратиться ко мне и думаю мы смогли бы договориться, как это сделать красивее... Хорошая попытка.
P.S Про уверенного кодера-трейдера писать не буду.
А вот это уже подленько выглядит: переходить на личности - это не по мужски ( тема то была обыденной...).
От Вас я этого не ожидал...
То есть это я писал про ущербные идеи, рекламный ходы и скромненько так извинялся, ой, извините помешал вашим задачам? Кстати, никакой подлости не вижу, наоборот, довёл до сведения участников сообщества, что у Вас есть интересные, свежие идеи и думаю, что некоторые уже успели ознакомиться. Так что как-то наоборот получается.
Умение читать между строк - оно великолепно.