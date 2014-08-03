Инвестирование - как торговая стратегия
Стратегии

Инвестирование - как торговая стратегия

3 августа 2014, 20:24
Roman Myravyev
Roman Myravyev
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Эта стратегия будет интересна тем, кто уверен в своих возможностях аналитика.  Известный брокер предлагает вам возможность  стать портфельным управляющим. Ваша задача - составить портфель ПАММ счетов. В процессе создания портфеля вы можете наблюдать его историческую доходность, что поможет вам выбрать лучших управляющих. Вы можете указать разное процентное соотношение долей каждого управляющего в вашем ПАММ-портфеле. После создания портфеля вы можете привлекать инвесторов в ваш ПАММ-портфель и получать процент от их дохода. 
#инвестиции, форекс, памм-счет, торговая стратегия