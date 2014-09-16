Что ответить тем, кто предлагает вкладывать деньги в акции и валюты

В Москве это сильно распространено!

Звонит мальчик или девочка, представляются из какой-то инвестиционной компании и предлагают вложить деньги в торговлю акциями или валютами.

Есть две схемы работы: вы полностью отдаете деньги в управление профессиональному трейдеру или вы открываете счет а супер аналитик будет вам звонить и давать советы.

В каждом случае вам обещают 10-20% прибыли в неделю или 30% за сделку. Причины для такого сумасшедшего успеха тоже всегда разные: выхода на IPO какой-то новой компании, выпуск нового телефона или ценовая фигура на большой таймфрейме.

Если звонящий будет грамотным, то он сумеет убедить человека инвестировать деньги.

Вряд ли потом клиент получит обещанную прибыль. Скорее, всё будет наоборот. Но речь в этой статье не о том.

Далее перечислены детали на которые важно обратить внимание при общение.

Какая компания? Веб сайт? Адрес? С какого телефона звонят. Мобильный или городской? Какие гарантии они могут дать о том что такая прибыль действительно будет? Какие гарантии есть на то что вы не потеряете ваши деньги? С кем заключается договор? Это будет электронный договор в интернете или бумажный с подписью и печатью директора компании? Где находится компания? Именно та компания реквизиты которой указаны в договоре. Российская, Европейская или острова? В каком банке будут находится ваши деньги? Это российский банк или европейский или оффшорный или еще какой-то? Обязательно спросите в какой именно стране. Уточните почему именно этот банк. После того как они ответят в каком банке счет, уточните у них как именно вы сможете покупать и продавать акции на деньги которые лежат на банковском счете? Как вам забрать свои деньги, если вы пожелаете? Какие документы потребуются для снятия. Чем именно будет вестись торговля: валютой, акциями или CFD контрактами или еще чем-то. Откуда у них ваш номер телефона

Как обычно отвечают на подобные вопросы по телефону:

Обычно никаких гарантий сама компания не дает. Но при этом говорят о том что вы сможете ограничить ваши убытки различными стоп лосами. Конечно стоп лос спасет ваш депозит от полной потери, но нужно хорошо знать куда его ставить.

Если вашими деньгами будет торговать трейдер, то по договору доверительного управления он будет обязан возместить часть потерь. Прежде чем подписывать такой договор проконсультируйтесь с юристами. Скорее всего договор «слабый», тогда попросите у трейдера залог на величину вашего депозита.

Иногда, трейдер предлагает перевести на ваш счет часть своих денег, чтоб вы не волновались и думали что он тоже на себе несет какие-то риски. Единственным доказательством такого перевода может служить документ из банка о фактическом переводе. Остальному не верьте.

Часто, в ответ на гарантии вам могут сказать, что у брокера есть европейские лицензии, что за его деятельностью следят регуляторы. Но тут сразу нужно уточнить: а эти регуляторы и лицензии защищают интересы российских клиентов? (правильный ответ - нет, не защищают!)

Еще один распространенный ответ про гарантии. Ваши деньги лежат в надежном банке и там есть страховка на 20 000EUR. ( Сумма страхового возмещения в России 700 000RUB и ее эквивалент в валюте ). Тут стоит пояснить что эта страховка распространяется только на банковские депозиты, которые не имеют отношения к торговле на финансовых рынках. А если говорить про европейские банки, то там страховка 100 000 EUR.

Кстати, гражданин из России может открыть счет в европейском банке. В зависимости от страны нахождения банка требуется разный пакет документов и разная стартовая сумма. Например, в Швейцарии минимум 5000CHF, в Латвии около 1000EUR. Для открытия счета нужен личный визит в офис или конференция по скайпу. Но ни в одном европейском банке вам не откроют счет по анкете заполненной через интернет!

Договор заключаемый с различными компаниями через интернет, та форма в которой вы ставите галочку «Я согласен» - не имеет юридической силы. Договор присланный с подписью и печатью в PDF вам на электронку имеет силу, но если компания находится на Маршаловых островах (подсказка: ищите в Тихом океане), то обратиться вам к ней будет сложно.

Часто в России открываются простые ОООшки, которые привлекают клиентов на рынки, а вот деньги просят отправлять по реквизитам компаний которые за рубежом. На это стоит обращать внимание, и отправлять деньги в компанию которую вы не видите я вам не рекомендую.

В Европе много банков где можно открыть счет. И у кажого банка есть много филиалов по всему миру. Вы будете удивлены, что ООО «Райфайзен банк» в России и «Райфайзен банк» в Австрии это два разных банка. Один не отвечает за действия второго. Открыть счет в Москве легко, а в Австрии сложно. Если по телефону вам будут обещать быстрое открытие счета - не верьте.

Если Вам станут говорить про Royal Bank of Scotland, спросите в какой стране находится банк. Обычно по телефону говорят что в Швейцарии. Но на самом деле филиал есть даже в России. Если вам скажут что это надежный и проверенный банк, то скажите что за прошлый год у них убытков на 8 млрд. Звонящие не в курсе такой ситуации и сразу предложат вам другой банк с другим громким именем.

Получив информацию о банке обязательно спросите как именно на деньги с вашего счета будут приобретаться акции. Если вы когда-нибудь пробовали что то оплатить банковским переводом, то наверняка знаете что перевод идет 2-3 дня. За это время стоимость акций может как вырасти и упасть на десятки процентов.

На самом деле, о чем не говорят по телефону - так это о том, что деньги будут лежать на банковских счетах в брокерской компании. Т.е. не на вашем счету, а на счете компании. И доступ к этим деньгам имеет только брокер. И вам нужно как следует проверить именно брокера. По тем вопросам, что я обозначил выше.

Снятие средств должно происходить легко и быстро. Для снятия могут потребоваться копии паспорта, и подтверждение прописки, которые берутся у вас при подписании договора. Снятие средств занимает от 1 до 3-х дней. Если проходит больше времени, то стоит остерегаться.

В России у многих негативное отношение к валютному рынку (Форекс) поэтому звонящие часто предлагают торговать на акциях. Стоит уточнить реальные ли это акции или CFD контракты. После приобретения акций вы становитесь полноценным акционером компании. Все сделки по покупке и продаже акций можно проверить в специальных реестрах. Торговля на акциях прозрачна и контролируется различными регуляторами и комиссиями, а цены у всех одинаковые. Чтоб торговать на акциях, нужно пройти серьезную процедуру регистрации, получить специальные электронные подписи и иметь депозит хотя бы 10-20 тыс. USD.

CFD - это как бы акции, только полностью виртуальные. Называются так же, да и стоимость похожая. Только вот CFD никем не регулируются, а значит и проверить корректность цен нельзя. Т.е. брокер вам сможет показать любые цены и любым образом исполнить ваши сделки. Проверить правильность нельзя.

Хорошая управляющая компания должна находится в России, иметь лицензии ЦБ, входить в группу других компаний с известным именем и торговать только акциями. Доходность которую показывают клиентам составляет 15-20% в год. Доходность выше это «бесплатный сыр», которым заманивают неопытных новичков.

Написать подобную статью меня побудил разговор как раз с одним мальчиком из инвестиционной компании. Звонил с мобильного. После 8 минут разговора у парня сдали нервы и сначала он заговорил на «Ты», а потом и вовсе начал крайне грубо выражаться.

Вот несколько перлов:

У меня написан ваш номер телефона, вот я вам и звоню

Кто же знал, что ты такой умный попадешься

Что ты мне мозги еб… своими фондами

Я очень рад что в твоем банке страховка 100 000 EUR.

Удачи Вам и позитивной динамики на счете!

С уважением, Лихо Сергей