Еженедельный дайджест 8-12 сентября: Все для трейдера!

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Главная новость недели: что ждет фунт стерлингов?
- Investing.com: Товарные валюты под давлением, будущее GBP неопределенно
- FXTeam: 12 сентября. GBP. Гэп закрыт, медведи готовы к новой атаке
- MQL5 Блоги: Фунт: от опроса к опросу и так до четверга
- ForexEuroClub: Фунт укрепился на снижении опасений, связанных с возможной независимостью Шотландии
- Вести Экономика: Какую валюту выберет Шотландия, став независимой?
- РБК: Крупнейший банк Шотландии при объявлении независимости переедет в Англию
- Вести Экономика: Карни: независимая Шотландия не выживет без фунта
- РИА Новости: Кэмерон исключил возможность сохранения Шотландией фунта стерлингов
Новости рынка форекс:
- Investing.com: Обзор валютного рынка
- РБК: Импульс дня
- Admiral Markets: EUR/GBP и USD/CAD: Технический взгляд на 12.09.2014
- РИА Новости: Бивалютная корзина обновила максимум, евро приблизился к 49 руб
- MQL5 Блоги: Золото торгуется вокруг минимумов за 8 месяцев
- Финам.RU: Падение цен на золото продолжается
- РБК: Для курса рубля ожидание санкций стало хуже самих санкций
- Gigamir: Европейские фондовые рынки разнонаправленны
- Биржевой лидер: Евро/доллар может снизиться к отметке 1.28
- РБК: Нефть подорожала на росте напряженности в отношениях России с Западом
- Новая Газета: Немецкие СМИ: нефть дешевеет не в интересах ОПЕК и России
Обзор основных новостей, аналитика:
- Финам.RU: По факту опубликования нового пакета санкций рынок РФ может продемонстрировать повышение
- Forbes: Далеко не уедем: автомобили, которые мы можем потерять
- Ведомости: Михаил Ходорковский и Борис Зимин не будут финансировать новый проект Галины Тимченко
- Новая Газета: «Для наших китайских друзей ограничений нет»
- MQL5 Блоги: Еще один российский туроператор уходит с рынка
- Ведомости: МВФ: Рецессии в 2014 году в России не будет
- Вести Экономика: S&P: ликвидность большинства компаний РФ адекватная
- MQL5 Блоги: Виртуальные деньги в России запретят весной 2015 года
- РБК: Российские банки ищут спасение от санкций в Азии
- Ведомости: Регионы оказались не готовы к падению доходов по акцизам на алкоголь
- Форбс: Заглянуть в карман каждому: зачем налоговикам доступ к счетам граждан
- Вести Экономика: Готова ли Европа к добыче сланцевого газа?
- MQL5 Блоги: 8 вещей, о которых забыли рассказать на презентации Apple Watch и iPhone 6
Саморазвитие для трейдера:
- Forbes: Развенчание мифов: почему облигации доходнее акций
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Составление торгового плана (внутридневная торговля)
- ForexSystem: Начинающему трейдеру: Словарь терминов используемый на всех финансовых рынках
- SweeTrading: Обиделся на форекс и больше не торгую
- Forex Инвестирование: Торговая тактика "Усреднение"
- VirtuosClub: Хорошие привычки в трейдинге
- Forbes: Новый поворот: как бороться с рутиной