Еще один российский туроператор уходит с рынка

Туроператор "Южный крест" заявляет о приостановке своей деятельности в связи с сильным падением спроса на его услуги.

"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "Южный Крест Трэвел" вынуждено объявить о приостановке своей деятельности. Приостановка деятельности связана с сильным падением спроса на туристский продукт на фоне банкротства ряда крупнейших туроператоров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Компания посоветовала пострадавшим туристам обращаться с требованием о выплате страхового возмещения туристам в страховую компанию ОСАО "РЕСО-Гарантия". Они также пообещали, что туристам, находящимся за пределами РФ по туристским путевкам ООО "Южный Крест Трэвел", компания будет оказывать всяческую помощь и моральную поддержку, в том числе по возвращению на родину.



"Южный Крест" работает на российском рынке с 1998 года, имеет два офиса в Москве и офисы в Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Уфе.

Приостановка деятельности "Южного креста" продолжила череду начавшихся летом банкротств на российском туристическом рынке. Так, о невозможности выполнить свои обязательства ранее заявили петербургский туроператор "Фирма Нева", компания "Роза ветров Мир", туроператоры "Экспо-Тур", "Идеал-Тур", "Лабиринт", группа компаний "ИнтАэр", туроператор "Нордик Стар", турагентство "Сургуткурорт", туроператор "Ветер странствий", турагентство "Формула хорошего отдыха", туристический оператор "Этюд", брянский "Милана тур" и туристическая компания "Атлас".