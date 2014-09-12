Фунт: от опроса к опросу, и так - до четверга

Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.6255 после того, как смог развить восстановление с минимума среды $1.6052 до уровня $1.6270, благодаря новым опросам, которые показали, что лагерь противников отделения Шотландии (те, кто скажут «нет» независимости 18 сентября) по-прежнему лидирует. Курс поднимался до $1.6277 в Азии при открытии, но фиксация прибыли и общее укрепление доллара вернули фунт до $1.6229 к европейскому открытию. Евро/стерлинг, который видел максимумы восстановления при закрытии Нью-Йорка на stg0.7978 против более ранних минимумов stg0.79475, снизился до stg0.7941 на выходе нового опроса. Кросс торговался в Азии в диапазоне stg0.7955/60. Результаты опросов продолжат влиять стерлинг до следующего четверга и появления результатов голосования в пятницу утром. Сопротивление по фунту остается в области $1.6280/85 и на $1.6300. С технической точки зрения, прорыв минимума прошлой пятницы по-прежнему необходим для закрытия гэпа.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6465 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.6250

Поддержка 1: $1.6214 - поддержка 11 сентября на часовом графике

Поддержка 2: $1.6187 - минимум 11 сентября

Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 4: $1.6005 - 200-недельное скользящее среднее значение

Комментарий: восстановление из под 100-недельного скользящего среднего значения позволило паре скорректироваться до уровня сопротивления $1.6281, который подтвердил свою значимость. Быки продолжают искать закрытие выше минимума пятницы $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, хотя только закрытие выше $1.6440 изменит настрой рынка и сместит фокус к слоям сопротивления в зоне $1.6499-1.6650. Начальная поддержка теперь отмечается в области $1.6187-1.6214. Медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и с целью $1.6005-48. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



