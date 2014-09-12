Золото торгуется вокруг минимумов за 8 месяцев

В пятницу фьючерсы на золото колеблются рядом с самой низкой оценкой за последние 8 месяцев. На него сильно давят слухи о вероятном досрочном повышении ставки ФРС. Так, декабрьские фьючерсы на золото на Comex стоят сегодня $1238,40 за тройскую унцию (потеряв со вчерашнего дня 0,05%). Вчера, впрочем, было ничуть не легче — в четверг золото потеряло 0,51%.

Поддержку «золотых» фьючерсов ожидают на $1204,30, а сопротивление — на максимуме четверга, $1251,00.



Напомню, резкое ослабевание золота наступило после того, как выяснилось отставание ожиданий инвесторов от планов ФРС по увеличению процентной ставки.

Вполне возможно, что резкие шаги будут сделаны уже на следующей неделе, в ходе очередного заседания ФРС по установлению монетарной политики.