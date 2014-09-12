Виртуальные деньги в России запретят весной 2015 года

Закон о запрете на использование виртуальных денег на территории России будет принят Госдумой весной 2015 года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, сейчас проходит согласование документов, необходимых для внесения законопроекта в Думу.

Аргументируя необходимость принятия таких ограничений, Моисеев сослался на европейский опыт, где переток между виртуальной и реальной денежной системой также было решено запретить. О том, что Минфин разрабатывает проект по борьбе с электронными валютами, стало известно в августе. При этом в прессе сообщалось, что речь не коснется электронных денег (например, Webmoney), а также игровых валют. Речь идет только о платежеспособных валютах, которые имеют независимые эмиссионные центры, в частности, биткоинах.

В июне зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявлял, что со временем регулятор и правительство смогут разработать правила для обращения с биткоинами и другими криптовалютами. Он отметил, что, возможно, за этим инструментом будущее.

В конце января Банк России впервые предоставил официальный комментарий относительно регулирования криптовалют. ЦБ предостерег граждан РФ от использования биткоинов и отметил, что согласно российскому законодательству выпуск «денежных суррогатов» на территории России запрещен. Регулятор объявил, что будет относить транзакции с криптовалютой в разряд сомнительных операций.

С предостережениями использования биткоинов ранее выступали также ЦБ Франции, Индии и Эстонии. Тем не менее, ни один из этих регуляторов не объявлял биткоины вне закона. Наряду с ЦБ РФ, запретительные меры в отношении криптовалюты ввел Нацбанк КНР. Китайский регулятор разрешил гражданам пользоваться биткоинами на свой риск, но обязал банки отказаться от операций с электронными деньгами.