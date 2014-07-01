Фьючерсы на природный газ снова падают в цене

Во вторник фьючерсы на природный газ снова дешевеют - участники рынка оценивают перспективы уровней спроса и предложения в США, а также внимательно следят за прогнозом погоды и данными по запасам.

В ходе утренних торгов на Нью-Йоркской товарной бирже природный газ с поставкой в августе подешевел на 1,05% - $4,411 за млн британских термических единиц.

Цены на природный газ варьируются в диапазоне между $4,403 и $4,467 за миллион британских термических единиц. Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на уровне $4,375 за миллион британских термических единиц (минимум 27 июня) и сопротивление на $4,493 (максимум 30 июня).

На прошлой неделе цены на природный газ понизились более чем на 3% после того, как еженедельные данные показали, что запасы в США выросли на 110 млрд кубических футов газа за неделю (вместо прогнозируемых 102 млрд).

Фьючерсы продолжают поддерживаться также за счет улучшения погодных условий — погоду обещают более теплую, чем обычно на территории от Среднего Запада до северо-востока в течение недели.

Ситуация на рынке такова: на бирже Nymex нефть WTI с поставкой в августе подорожала на 0,44% - до $105,84 за баррель, в то время как топочный мазут с поставкой в августе подешевел на 0,11% - до $2,971 за галлон.