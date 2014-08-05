Нефть продолжает дорожать во вторник

По итогам торгов в понедельник 4 августа котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на товарной бирже NYMEX повысились на $0,41 - до $98,29 за баррель.

В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросли на $0,57 — до $105,41 за баррель.

Сегодня цены на нефть продолжают незначительно повышаться. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 9:05 мск баррель нефти WTI подрос на $0,1 и составил $98,39. Сентябрьский фьючерс Brent повысился к 8:40 мск на $0,14 - до $105,55 за баррель.