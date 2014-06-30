В понедельник падают цены на природный газ

В понедельник фьючерсы на природный газ находятся в районе пятинедельного минимума - участники рынка до сих пор оценивают перспективы уровней спроса и предложения в США.

Во время американской сессии на Нью-Йоркской товарной бирже природный газ с поставкой в августе подорожал на 0,28%, до $4,422 за млн британских термических единиц.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $4,375 за млн британских термических единиц, минимуме 27 июня, и сопротивление на $4,466, максимуме 27 июня.

На про прошлой неделе цены на природный газ упали более чем на 3%, когда еженедельные данные показали, что запасы в США выросли на 110 млрд кубических футов газа за неделю (прогнозировали увеличение только на 102 млрд кубических футов). Прогноз погоды также влияет на цену фьючерсов - обновленные метеорологические прогнозы обещают более теплую, чем обычно, погоду на территории от Среднего Запада до северо-востока на этой неделе.

Спрос на природный газ повышается в летние месяцы, так как высокая температура увеличивает потребность в газифицированной энергии для питания кондиционеров.