Газ в Европе дорожает: боятся перебоев с поставкой

Цены на природный газ в Европе растут из-за возникающих опасений, что конфликт между Украиной и Россией может привести к перебоям с поставками, сообщает Bloomberg.

Цена газа с поставкой в следующем месяце в Великобритании (показательный контракт для европейского газового рынка) выросла на 16% за последние полтора месяца. До этого цена падала в начале июля до самого низкого уровня с 2010 г. из-за того, что в результате мягкой зимы хранилища в Европейском союзе к июлю оказались заполнены максимальным с 2008 г. количеством газа для этого времени года. Украина также активно заполняла газохранилища в первом полугодии, однако 16 июня "Газпром" перестал поставлять ей газ. Причиной стала задолженность Украины и неспособность сторон договориться о цене на газ.

Сейчас газохранилища на Украине заполнены менее чем наполовину и страна уже начала ограничивать его потребление, отмечает Bloomberg. С 4 августа "Киевэнерго" полностью приостановило подачу горячей воды в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил тогда, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено до сентября. Сохраняющаяся угроза перебоев с поставками газа порождает риски роста цен, — цитирует издание Ника Игла, директора по продажам и трейдингу Clean Energy Trading. — Никто не отрицает, что запасы газа в европейских хранилищах находятся на очень высоком уровне, но если в зимний период возникнут какие-либо перебои, беспокойства будет гораздо больше. В следующем квартале оптовые цены на газ будут на 11% выше, чем компании платят сейчас за поставки в этот период, прогнозируют аналитики Societe Generale.