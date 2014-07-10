Золото снова дорожает, а «черное золото» - дешевеет

В четверг выросли фьючерсы на золото во время азиатской сессии на товарной бирже Comex.
Так, фьючерсы на золото с поставкой в августе торговались на уровне $1.330,30 за тройскую унцию.
Там же серебро торгуется
на уровне $21,228 за тройскую
унцию и медь (оба металла — с поставкой
в сентябре) торгуется на уровне $3,250
за фунт.
В свою очередь «черное золото» - нефть — вчера снова дешевела, т.к. опасения, что конфликт в Ираке приведет к снижению поставок из страны, снижаются. Нефть таким образом продолжает терять в цене.
По итогам торгов 9 июля котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на бирже NYMEX упали до $102,29. Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подешевели до $108,28 за баррель.
Сегодня «черное золото» продолжает терять в цене после появления данных от министерства энергетики США о росте запасов бензина на фоне снижения спроса на него.Сейчас нефть WTI торгуется на уровне 101,79, нефть Brent — на уровне 108,13.
По сведениям Минэнерго США, запасы бензина выросли на прошлой неделе на 579 тыс. баррелей - до 214,3 млн баррелей. Агентство Bloomberg сообщает, что по прогнозам аналитиков возможно снижение запасов на 400 тыс. баррелей.