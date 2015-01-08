К длинному списку проблем Владимира Путина добавляется цена на газ

После обвала цены на нефть и последовавшего за ним падения рубля президент России Владимир Путин получает новый источник головной боли. Это цена на природный газ.

В прошлом году газ вел себя вполне прилично: в отличие от нефти, он потерял в цене не так много — примерно вдвое меньше, чем «черное золото». Однако в ближайшее время экономисты прогнозируют спад цен на газ на 13%, до самого низкого с 2010 года значения. Эти оценки собрал портал Bloomberg, усреднив комментарии 13 специалистов (трейдеров, брокеров, аналитиков).



На глобальном переизбытке нефти на рынке ее стоимость обвалилась более, чем в два раза. Теперь еще и подешевеет газ, причем надо понимать: 2/3 доходов от экспорта России — это средства от продажи как раз нефти и газа. Россия рискует свалиться в рецессию: крупнейший в мире экспортер энергоносителей потерял уже 34% стоимости своей валюты относительно евро и почти 100% - относительно доллара.

Дерек МакДоуэлл, ведущий аналитик Verisk Maplesoft, говорит: «Есть много факторов, которые говорят о не самом лучшем положении России в поставках природного газа в Европу.»

Глобальная добыча природного газа расширится только за этот год на 5%. Это — самый быстрый темп развития отрасли с 2011 года. Тогда упали поставки в Европу, поскольку ядерная катастрофа на Фукусиме в марте 2011 стала причиной резкого роста поставок газа в Японию.

Сейчас мы имеем другую ситуацию: цена на газ из Азии была существенно снижена, поэтому в 2015 году Европа будет импортировать газ с Востока, и импорт этот вырастет на 17% в течение наступающего года.

После четырех — пяти лет чрезвычайной плотности рынка будет сформирован здоровый многолетний рынок с тенденцией на понижение. Поставка сжиженного природного газа в Европу вырастет — а при увеличении предложения неизменно падает цена.

Что же касается России, 14% экспорта которой — это продажа газа, то ничего хорошего с отраслью в 2015 году не произойдет. Снижение доходов Газпрома в 2015 году оценивается примерно в 7,6%, причем снижение произойдет впервые с 2009 года. Представители Газпрома в Москве не ответили своими комментариями на вопросы агентства Bloomberg.

Самый крупный рынок сбыта газа для России — это Европа. Здесь в 2014 году снизилось потребление газа, причем довольно сильно — на 9%, да еще и четвертый год подряд.

Георгий Славов, глава сектора исследования ресурсов в компании Marex Spectron Group, прокомментировал ситуацию: «Есть три фактора снижения спроса на российский газ. Первое — рост эффективности использования энергии в большинстве экономических систем. Второе — ослабление мировой экономики и, как следствие, падение спроса на энергоносители. Третье — геополитические мотивы для многих стран не поддерживать с Россией серьезных деловых отношений».

Россия будет сопротивляться этому, как только можно. Потратив 80 млрд долларов своих запасов на неудачные попытки удержать курс рубля, она, скорее всего, сейчас попытается удержать свою долю газового рынка в Европе, а это можно сделать только снизив цену (сравните, как действует Саудовская Аравия на азиатском рынке с нефтью). При этом проблем в стране хватает и без газа: в 2015 году возможно снижение ВВП на 4,5% сразу, если нефть будет стоить 60 долларов за баррель.

«С точки зрения доходности, газ — не такой дорогой товар, как нефть», — говорит Лесли Палти-Гусман, аналитик Eurasia Group. — «Однако в безвыходной ситуации, когда нужно где-то взять денег, все средства становятся хороши».





Isis Almeida для портала Bloomberg. Перевод — Booka85



