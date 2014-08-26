ЕС готовится к отключению российского газа

Еврокомиссия разрабатывает кризисный сценарий на случай полного прекращения поставок газа из России в государства Евросоюза. Об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild, передает "Немецкая волна".

Как сказал Г. Эттингер, он не верит в то, что президент России Владимир Путин "превратит поставки энергоносителей в инструмент своей политики", однако отметил, что шесть стран ЕС на 100% зависят от поставок российского газа, при этом 4 из них получают газ напрямую, минуя территорию Украины.

Самой большой опасностью еврокомиссар считает та ситуация, если транзит энергоносителей больше нельзя будет обеспечить. Это может произойти по самым разным причинам, например, из-за нападений. Тогда, по его словам, Болгария и Словакия окажутся полностью отрезанными от газовых поставок. "На этот случай Евросоюз должен позаботиться о том, чтобы обеспечить, к примеру, реверсные поставки газа в эти государства", - пояснил Г. Эттингер.

Еврокомиссар отметил, что в случае необходимости Евросоюз должен будет позаботиться об обеспечении газом и Украины. "На самый крайний случай нужно создать условия для переправки газа из ЕС на Украину", - сказал он. Г. Эттингер напомнил, что в настоящее время газовые хранилища на Украине заполнены лишь наполовину, к зиме их необходимо заполнить полностью.

Г. Эттингер назвал хорошим знаком предстоящую в Минске встречу между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Одновременно он призвал Россию дать обещание прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. Еврокомиссар отметил, что в ответ Украина могла бы объявить амнистию для тех сепаратистов, которые не причастны к совершению преступлений.