Киев не будет перекрывать транзит российского газа в Европу

Украина не станет препятствовать транзиту российского газа в Европу и перекрывать газопроводы. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Юрий Продан во время саммита глав стран Таможенного союза в Минске, передает ИТАР-ТАСС.

Он также отметил, что европейские трейдеры и энергетические компании не имеют договоров с «Укртрансгазом», поскольку «европейские компании имеют договора с «Газпромом». «Гарантия поставок газа в Европу зависит исключительно от поведения Газпрома, а его поведение непредсказуемое. Газпром…хочет – закроет газ, а хочет – не закроет газ», - неоднозначно заявил украинский министр.

Еврокомисар по энергетике Гюнтер Эттингер, в свою очередь, заявил, что в данный момент опасений по перекрытию транзитного газа нет, передает РИА Новости.

Недавно СМИ сообщали, что Украина в рамках антироссийских санкций может запретить транспортировку российских энергоресурсов через свои территории.