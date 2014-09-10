Прогноз рынков на среду, 10 сентября

Герой валютного рынка сегодня — доллар. USD/JPY находится под влиянием ожидания, когда же Банк Японии начнет стимулировать рынок. Следующая цель пары — 106,90. Любой откат этой пары — сигнал ко входу на рынок длинными позициями.

EUR/USD продолжает опускаться вниз. Даже позитивные данные по немецкому торговому балансу не смогли вернуть доверие единой валюте. Может быть, единственная реально сильная преграда снизу этой паре стоит на 1,2750 (вокруг минимума 2013 года).



GBP/USD тоже не позавидуешь. Каждый день открываются какие-нибудь неприятные обстоятельства, чтобы эта пара продолжала бодро шагать вниз под звуки шотландской волынки. Чем больше сторонников независимости Шотландии обнаруживается в пределах Соединенного Королевства, тем хуже себя чувствует британская валюта. До конца этой недели фунт рискует упасть ниже 1,60. Но внимание! Прямо перед референдумом (уже на следующей неделе) может произойти массовое закрытие коротких позиций.

На фондовом рынке стоит обратить внимание на акции, например, General Electric. На днях компания продолжила реорганизацию своего бизнеса: продала свое подразделение по производству бытовой техники и подписала соглашение с компанией Electrolux. Мы четко видим, что корпорация собирается практически полностью перейти к промышленному бизнесу. Сейчас инвесторы могут начать скидывать эти акции, поэтому в долгосрочной перспективе есть смысл их покупать. Ведь по прогнозам как сторонних аналитиков, так и маркетологов внутри компании, уже в 2016 году 75% всей прибыли корпорации будут приносить промышленные подразделения. Дивидендная доходность тоже хороша: 3,4%.

XAU/USD

Нарынке продолжается беда: падает спрос на золото и серебро (он самый низкий за прошедшую пятилетку). Инвесторы не переживают за доллар и за американскую экономику, они не стремятся сохранить свои активы в золоте — и поэтому незаслуженно забытый желтый металл потихоньку пылится в углу и дешевеет. Недавно состоялся пробой отметки1252 доллара за тройскую унцию, и в течение сегодняшней сессиивполне может доползти до 1240.

Нефть Brent продолжает прогуливаться ниже отметки в 100 долларов за баррель, однако закрепиться там пока не может. На снижение цены давят много факторов: это и укрепление доллара, и слабость европейской экономики, и охлаждение китайской экономики. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут изменить ситуацию и повернуть нефть к росту.



