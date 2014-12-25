Резервы РФ за неделю сократились с $414 млрд до $398 млрд

Международные резервы России к 19 декабря составили $398,9 млрд, сообщает Банк России. Еще неделей раньше были на уровне $414,6 млрд. Получается, за неделю центробанк потратил на операции репо и интервенции около $15 млрд.

В то же время запасы золота в РФ выросли в ноябре - до 1187,5 тонны с 1168,7 тонны в октябре. Доля золота в резервном фонде составляет около 10%.

За неделю Центробанк вместе с Министерством финансов поставили на рынок около $5 млрд в виде интервенций и продажи валютных остатков бюджета, чтобы стабилизировать курс рубля.

На результаты — весьма впечатляющие - могли влиять также операции "валютный своп" и переоценка валют, золота и иностранных госбумаг, входящих в структуру резервов.