Видеоуроки: Макс Кайзер. За финансовым кризисом последует банковский

На рынках экономическая катастрофа, и началась она с Персидского залива - все рынки падают. В очередном выпуске передачи "Обзор Макса Кайзера" пытаются понять, какое будущее у наших экономик.



"Пузырь федрезерва лопнул" - пишет издание Bloomberg. Нас ждет новый финансовый кризис? А за ним - банковский? И все из-за падения мировых цен на нефть. Но компании, занимающиеся добычей сланцевых нефти и газа, выбросили на рынок большой объём облигаций для финансирования своего бизнеса – этому немало способствовала политика ФРС. И как теперь расплачиваться?



Тем временем в Великобритании бурно развиваются IT-технологии, а также онлайн-телевидение. Об этом рассказывает гость программы - телеведущий и бывший банкир Брайан Роуз.

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