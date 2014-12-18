Видеоуроки: Макс Кайзер. Рецепты того, как лечить "экономические заболевания"

В последнем выпуске программы "Обзор Макса Кайзера" ведущие и их гости вновь говорят о последних новостях в области экономики. В частности, они обсуждают статью обозревателя Financial Times Мартина Вульфа (главный обозреватель газеты) «Радикальное лечение необычных экономических заболеваний». Автор предлагает увеличить интервенцию Центробанков и уменьшить влияние рынков на формирование цен и процентных ставок. Как никогда актуально.

Однако Макс Кайзер категорически не согласен с таким подходом: его ответ также опубликован в той газете - "Долой экономическое шарлатанство, капитализму нужен капитал!".

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