Видеоуроки: Макс Кайзер. Рецепты того, как лечить "экономические заболевания"
Стратегии

Видеоуроки: Макс Кайзер. Рецепты того, как лечить "экономические заболевания"

18 декабря 2014, 13:30
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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В последнем выпуске программы "Обзор Макса Кайзера" ведущие и их гости вновь говорят о последних новостях в области экономики. В частности, они обсуждают статью обозревателя Financial Times Мартина Вульфа (главный обозреватель газеты) «Радикальное лечение необычных экономических заболеваний». Автор предлагает увеличить интервенцию Центробанков и уменьшить влияние рынков на формирование цен и процентных ставок. Как никогда актуально.

Однако Макс Кайзер категорически не согласен с таким подходом: его ответ также опубликован в той газете - "Долой экономическое шарлатанство, капитализму нужен капитал!".

Видео:



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