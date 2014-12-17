Госдума утвердила последние поправки в закон о регулировании форекса

Вчера в Госдуме прошло третье чтение законопроекта, которые должен регулировать и определять деятельность форекс-компаний.

Свою позицию центробанк показывает четко — он против легализации деятельности форекс-компаний. По мнению регулятора, граждане, которые участвуют в сделках на форексе, рискуют так же, как в азартных играх. ЦБ уверен, что если этот рынок легализовать, это приведет к более активному привлечению клиентов, поэтому даже предлагает запретить рекламу форекс-услуг.

Однако, госдума уже приняла поправки. Теперь, согласно изменениям в закон "О рынке ценных бумаг", деятельность форекс-дилера — это заключение отдельного договора от своего имени и за свой счет с физлицами (кроме ИП) не на организованных торгах. Обязательства по этим договорам зависят от изменения курса валюты и валютных пар. Плюс ко всему форекс-дилер теперь обязан предупредить физическое лицо о том, что есть определенные риски, связанными с обязательствами по документу.

Остальные поправки, которые уже обсуждались не раз в новостях, тоже приняли. Например, что форекс-дилер не может совмещать свою деятельность с любой другой деятельностью (например, касается банкиров), начинать свою деятельность смогут только после вступления в СРО. Размер собственных средств дилера должен быть не менее 100 млн рублей. В свою очередь, саморегулируемая организация форекс-дилеров формирует компенсационный фонд для выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами объединения. Взнос - два миллиона рублей.

Если будет реклама, то она должна содержать предупреждение о том, что предлагаемые к заключению договоры с форекс-дилерами имеют высокие риски и могут привести к потере внесенных денег в полном объеме. У форекс-дилера обязательно должен быть сайт в интернете, где он будет публиковать котировки, уведомлять о рисках, текст договора и другие необходимые документы.