Danone закрывает завод в России, а VW — пока только отправляет на каникулы

Французский гигант Danone проводит стратегию оптимизации мощностей и в рамках этого мероприятия останавливает вот уже третий с начала лета свой завод в России. В октябре будет закрыт завод в Смоленске. В июне и июле уже были пущены в расход предприятия в Тольятти и Новосибирске.

Представители компании заявляют, что это все никак не связано с санкциями: на предприятиях использовалось только местное сырье. Однако санкции безусловно сказались на деятельности компании. Так, письменный ответ компании на запрос Reuter был таков:



«Убыточность производства почти всех видов продукции на молочном комбинате Смоленский вследствие роста цен на сырое молоко более чем на 30%, недостаточность сырьевой базы в регионе делает для нас неперспективным его дальнейшее развитие». В общем-то, no comments. Бедный Danone инвестировал в Россию уже более полутора миллиардов долларов, и сейчас лихорадочно ищет пути решения внезапно свалившихся проблем.

Тем временем автомобильный концерн Volkswagen c сегодняшнего дня распускает свой завод в Калуге на двухнедельные каникулы. Формулировка — более чем обтекаемая: «в связи с общей экономической ситуацией в России» и «в качестве корректирующей меры».Напомним, за прошедшие семь месяцев этого года продажи автомобилей VW, Audi, Skoda и Seat в России сократились на 10,5%. Эксперты компании не берутся делать прогнозы о дальнейшем развитии рынка автомобилей в России, ссылаясь на нестабильную политическую ситуацию. Ну и ладно. Меньше пробок будет.