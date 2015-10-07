Во вторник выросли европейские индексы

Вот уже третья сессия подряд закончилась для фондовых индикаторов Старого Света ростом. Слабые статистические данные из крупнейших мировых экономик заставляют инвесторов думать, что, вероятно, центробанки примут меры, сохранят, а кое-где и усилят денежно-кредитное стимулирование.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%; FTSE 100 увеличился на 0,43%; САС 40 окреп на 0,95%; DAX вырос на 0,9%.

Разгромными оказались вчерашние данные по объему заказов немецких промпредприятий. В августе аналитики ожидали его роста на 0,5%, а он неожиданно показал спад на 1,8% в ежемесячном выражении. В годовом выражении рост объема заказов составил 1,9%, но аналитики ожидали роста на 5,6%.

В сочетании с очень слабыми данными по занятости, вышедшими в пятницу в США и до сих пор продолжающими будоражить рынки, трейдеры и инвесторы все больше укрепляются в мнении о том, что ФРС США поднимет процентные ставки не раньше 2016 года. От ЕЦБ ждут усиления монетарного стимулирования или продления срока действия программы.

Что касается отдельных компаний, то на фоне роста цен на нефть подорожали акции нефтяных компаний: Total SA и Royal Dutch Shell прибавили 3,3%.

Volkswagen AG вырос на 2,5% после того, как сообщил о намерении приостановить все свои неосновные проекты.

Renault SA прибавила 5,8%: компания собирается пересмотреть условия сотрудничества с Nissan Motor Co.