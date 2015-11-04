Фондовая Европа растет, Glencore подскочил на 7%, а Volkswagen тонет всё глубже

Европейские фондовые рынки преимущественно растут в среду на позитивных комментариях Марио Драги и параллельно с ростом сырьевого сектора. Правда, картину немного подпортила статистика: PMI в сфере услуг в Германии вырос меньшими темпами, чем ожидалось, как и в целом по еврозоне. Впрочем, большая часть европейских индексов находятся в зеленой зоне. CAC 40 вырос на 1,11%; FTSE 100 – на 1,05%.
DAX колеблется вокруг линии флэта. К 16.00 мск он в минусе на 0,08%, но в течение дня неоднократно то поднимался, то опускался. На немецкий индекс повлияла статистика внутри страны, а также продолжающееся падение акций Volkswagen. К настоящему моменту бумаги концерна обвалились уже на 8,94% с начала дня. «Дизельный» скандал расширяется и захватывает уже и бензиновые двигатели. Вчера к вечеру компания вынуждена была признаться в том, что данные по выбросам CO2 были занижены для 800 тысяч автомобилей, проданных в Европе. Новая проблема может стоить компании порядка 2 млрд евро.
Затронуты могут быть и другие бренды: Audi, Skoda, Seat.
Впрочем, весь автомобильный сектор Европы сегодня в упадке: Daimler в минусе на 2,53%; BMW потеряла 2,32%.
Зато подскочили
акции Glencore: на данный
момент они в плюсе уже на 6,15%. В среду
крупнейшая горнодобывающая компания
заявила, что снижает свои долги и
увеличивает ликвидность благодаря
продаже активов. Другие сырьевые компании
получили поддержку от ситуации на рынке:
Anglo American выросла на 7,2%;
BHP Billiton и Antofagasta
— на 3,5%. Этому поспособствовал дружный сегодняшний рост на азиатских рынках и позитивная статистика из Китая, которая уменьшила опасения падения спроса.