Фондовая Европа растет, Glencore подскочил на 7%, а Volkswagen тонет всё глубже

Европейские фондовые рынки преимущественно растут в среду на позитивных комментариях Марио Драги и параллельно с ростом сырьевого сектора. Правда, картину немного подпортила статистика: PMI в сфере услуг в Германии вырос меньшими темпами, чем ожидалось, как и в целом по еврозоне. Впрочем, большая часть европейских индексов находятся в зеленой зоне. CAC 40 вырос на 1,11%; FTSE 100 – на 1,05%.

DAX колеблется вокруг линии флэта. К 16.00 мск он в минусе на 0,08%, но в течение дня неоднократно то поднимался, то опускался. На немецкий индекс повлияла статистика внутри страны, а также продолжающееся падение акций Volkswagen. К настоящему моменту бумаги концерна обвалились уже на 8,94% с начала дня. «Дизельный» скандал расширяется и захватывает уже и бензиновые двигатели. Вчера к вечеру компания вынуждена была признаться в том, что данные по выбросам CO2 были занижены для 800 тысяч автомобилей, проданных в Европе. Новая проблема может стоить компании порядка 2 млрд евро.

Затронуты могут быть и другие бренды: Audi, Skoda, Seat.

Впрочем, весь автомобильный сектор Европы сегодня в упадке: Daimler в минусе на 2,53%; BMW потеряла 2,32%.

Зато подскочили акции Glencore: на данный момент они в плюсе уже на 6,15%. В среду крупнейшая горнодобывающая компания заявила, что снижает свои долги и увеличивает ликвидность благодаря продаже активов. Другие сырьевые компании получили поддержку от ситуации на рынке: Anglo American выросла на 7,2%; BHP Billiton и Antofagasta — на 3,5%. Этому поспособствовал дружный сегодняшний рост на азиатских рынках и позитивная статистика из Китая, которая уменьшила опасения падения спроса.





