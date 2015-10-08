Европейские индексы выросли в среду

В среду европейские фондовые индикаторы продолжили расти, хоть и чисто символически. Четвертая сессия подряд закончилась в зеленой зоне: Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%; САС 40 вырос на 0,1%; FTSE 100 — на 0,2%; DAX окреп на 0,7%.

Драйверами роста стали новости о слияниях и поглощениях, рост сырьевых компаний за счет увеличения котировок некоторых биржевых товаров.

С апреля сводный индекс Stoxx 600 упал на 18%, и сейчас эксперты говорят о большом потенциале восстановления утраченных позиций.

Лучше всего себя показали в среду горнодобывающие компании. Morgan Stanley увеличил рейтинги нескольких крупных мировых компаний из этой отрасли. Соответственно, выросли и котировки акций этих компаний: Anglo American — на 10%; Rio Tinto — на 7,5%; BHP Billiton — на 4,5%.

У фармацевтических компаний был неудачный день. Roche AG потеряла 3,6%; Novartis AG — 2,4%.

Новый глава концерна Volksvagen Матиас Мюллер пообещал устранить все нарушения до конца следующего года. С января начнется отзыв автомобилей, снабженных «жучками» для обмана экологических служб, для переоборудования.

SABMiller Plc, вторая по величине пивоваренная компания мира, прибавила 0,3% после того, как отклонила предложение лидера отрасли о слиянии. Anheuser-Busch InBev предлагал SABMiller покупку за 104 млрд долларов.



