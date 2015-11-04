Фондовые индексы Европы смогли завершить день в зеленой зоне

Во вторник торги на европейских фондовых площадках колебались вокруг линии флэта. В итоге основным индексам все-таки удалось завершить торги в плюсе, но существенным рост назвать нельзя. DAX прибавил 0,02%, FTSE 100 вырос на 0,32%; CAC 40 окреп на 0,41%. Сводный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,24%; Stoxx Europe 600 увеличился на 0,32%.

На индексы существенно надавила корпоративная отчетность и локальные новости компаний, особенно кредиторов. Так, Standard Chartered потерял сегодня на европейских торгах целых 6,67% капитализации. Банк оказался худшим кредитором из списка FTSE 100, а его операционный убыток в 139 млн долларов за третий квартал аналитики назвали «кошмарным». Консенсус-прогнозы предполагали рост на 900 млн фунтов.

Обвалились и акции UBS: швейцарский банк закончил день в минусе на 5,68%. Рост чистой прибыли в III квартале для него оказался выше, чем ожидалось, однако прогнозы на 2015 год в целом оказались сниженными.

Упали акции крупнейшего розничного банка Италии, Intesa Sanpaolo: он потерял 3% капитализации, и тоже на публикации отчетности за третий квартал.

Банковский сектор Stoxx Europe 600 опустился на 1,2%.

Снизились и акции Volkswagen: дизельный скандал захватывает все новые горизонты — теперь в него оказались вовлечены Porshe и Audi. Котировки акций VW снизились на 1,32%, и все больше трейдеров и инвесторов обещают избегать входа в ценные бумаги концерна, «пока не осядет пыль». «Сейчас торговать эти акции — все равно что пытаться поймать падающий нож», — пишут эксперты.