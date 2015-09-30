Европейские индексы снизились во вторник

Вот уже вторую сессию подряд во вторник шли вниз фондовые индикаторы Старого Света.

Негативно повлияла на настроения рынка немецкая и испанская статистика. Потребительские цены в Германии снизились на 0,2% в годовом выражении — снова, через полгода после январских событий, в крупнейшей экономике еврозоны зафиксирована дефляция. В Испании дефляцию ждали, но вместо 0,5%, предсказанных аналитиками, ее значение оказалось 1,2%.

Stoxx Europe 600 снизился на 0,32%; CAC 40 потерял 0,31%; DAX опустился на 0,35%; FTSE 100 снизился на 0,83%.

Заметно опустился фармацевтический сектор: Novo Nordisk потеряла 1,8% капитализации, на 8,1% подешевела Hikma Pharmaceuticals.

Glencore вчера публично заявила, что не имеет никаких проблем с платежеспособностью. Этому поверила определенная часть инвесторов, поэтому акции концерна вчера выросли на 17%, отыграв таким образом часть из 30%-ных потерь понедельника.

А вот Volkswagen продолжает шагать вниз: вчера он потерял 3,9%. В СМИ появилась неприятная информация о том, что в руководстве концерна еще в 2005 — 2006 гг было решено снабжать дизельные автомобили специальными «жучками» для фальсификации результатов экотестов.