Европейские фондовые индексы слабо растут на фоне унылой немецкой статистики

Фондовые индикаторы Старого Света преимущественно торгуются в зеленой зоне во вторник. Позитивно повлияли на европейские акции ралли на Уолл-стрит и в Азии, но потом инвесторы начали снова проявлять осторожность после слабых промышленных данных из Германии.

Объем производственных заказов в Германии за август внезапно упал на 1,8%, хотя ожидался рост на 0,5%. Это серьезно надавило на европейские индексы и обрезало их потенциал роста сегодня, особенно в сочетании со вчерашними данными, продемонстрировавшими замедление роста деловой активности в еврозоне (композитный PMI оказался на уровне 53,6 пункта вместо консенсус-прогноза в 54,3).

DAX к 15.00 мск находится в плюсе на 0,27%, хотя в течение сессии вырастал почти на 1%. FTSE 100 вырос на 0,09%. САС 40 прибавил 0,30%.

В центре внимания в Европе — снова Volkswagen, который сегодня поднимался было на 1%, однако сейчас снова находится на уровне флэта.

Французский автопроизводитель, Renault, прибавил 3,8% после сообщений о том, что компания стремится расширить свое сотрудничество с японским концерном Nissan.

Glencore снижается: к 15.01 мск на торгах в Лондоне акции компании потеряли уже 2,91% своей стоимости. Это своеобразный отскок после вчерашнего впечатляющего ралли на 17%. Давление на акции оказано тем, что HSBC снизил целевую цену на них в своих рекомендациях. Впрочем, весь ресурсный сектор в Европе сегодня находится в минусе.