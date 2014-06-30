Московский кредитный банк планирует разместить биржевые облигации на 10 млрд рублей

Московский кредитный банк намерен 7-8 июля начать собирать заявки на биржевые облигации серий БО-10 и БО-11. Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 10 июля 2014 года.

Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-10 находится в диапазоне 10,50-10,90% годовых (соответствует доходности к оферте на уровне 10,78-11,20% годовых). Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-11 находится в диапазоне 10,70-11,10% годовых (соответствует доходности к оферте на уровне 10,99-11,41% годовых).

Банк планирует разместить по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа - 5 лет с даты начала размещения. По выпуску серии БО-10 предполагается годовая оферта, по выпуску серии БО-11 — оферта на полтора года.

Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "БК РЕГИОН", Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", "Россельхозбанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.