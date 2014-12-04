Китай стал идеальным местом для инвестиций

После того, как китайские финансовые рынки стали более открытыми миру, у инвесторов появилось много новых возможностей для вложений. Такую точку зрения высказал глава управления HSBC по операциям с ценными бумагами Киэн Берк.

Рынок бондов Китая стал очень мощным - практически из несуществующего рынка (из-за его закрытости) он дошел до третьего места по объему в мире. Фондовый рынок страны, в свою очередь, теперь на втором месте в мире - как по объему торгов, так и по капитализации рынка.

"Открытие Китая внешнему миру с финансовой точки зрения не только предоставляет возможность огромных накоплений, оно также приведет к созданию более диверсифицированной и стабильной глобальной базы инвесторов", - считает Берк.

Сейчас многие международные компании смогут размещать акции в Гонконге, если есть доступ к "южному каналу" китайского капитала. И в скором будущем никто не удивится, если IPO компании станут чаще проводить именно в Китае — потому что международные инвесторы (институциональные и частные) через Гонконг получат доступ к "северному каналу".

Сопоставляя китайскую систему с другими финансовыми системами, страну все еще нельзя назвать открытой, однако барьеров становится все меньше и меньше. Китай грамотно оценивает все риски и осмотрительно подходит к открытию государства внешнему миру.

На данный момент в стране есть две схемы управления входящими портфельными инвестициями: "Квалифицированный иностранный институциональный инвестор" (QFII) и "Квалифицированный иностранный институциональный инвестор в юанях" (RQFII). Обе программы для институциональных инвесторов.



