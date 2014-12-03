Видеоуроки: Макс Кайзер. Проблемы сланцевой нефти, журналистские расследования и противостояние системе
Стратегии

Видеоуроки: Макс Кайзер. Проблемы сланцевой нефти, журналистские расследования и противостояние системе

3 декабря 2014, 15:01
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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Макс Кайзер говорит, что не существует фундаментальных рыночных факторов и есть только финансовые махинации.

В этом выпуске ведущие и гости передачи вновь говорят о последних экономических тенденциях и обсуждают новости. Например, о статьях, где говорили о причастности ЦРУ к транспортировке кокаина в Калифорнию, которые были опубликованы в 1996 году, лишили журналиста Гэри Уэбба жизни. Макс Кайзер беседует с Робертом Чалмерсом, рассказ которого о трагической судьбе Уэбба вошел в основу фильма «Убить гонца».

Грозит ли подобная участь журналистам сегодня? Как заставить общество взглянуть правде в глаза? Кто способен противостоять сложившейся системе? Ответы – в новом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера».

Видео:


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