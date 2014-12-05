Вчера выслушали ЕЦБ, сегодня смотрим на рынок труда США и ВВП еврозоны

После того, как мы «пережили» заседание ЕЦБ и все заявления Марио Драги, внимание инвесторов сосредоточилось и мы ждем отчеты о рынке труда в США. Рынок внимательно оценивает каждый следующий отчет об уровнях занятости по платежным ведомостям, потому что именно хороший темп восстановления занятости — один из важных аргументов в прогнозах о скором повышении процентной ставки ФРС.

Сейчас опережающие индикаторы показывают, что ждать хороших сюрпризов не стоит.

Валютный рынок

Отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе выйдет в 16:30 по мск.

Есть все шансы увидеть уровень занятости ниже прогнозных значений (было 214 тыс., прогноз — 225 тыс.). Если уменьшится, то USD/JPY «не обрадуется» - это приведет к резкому развороту, ближайший уровень поддержки на 119,30 и цель на 118,70. Больше разочарование — больше падение.

Пара USD/RUB ушла от максимумов благодаря действиям центробанка России, который кроме интервенций попытался снизить спрос на иностранную валюту — ввел ставку по валютному РЕПО до LIBOR + 50 б.п. Это должно поддержать рублевые позиции.

Товарно-сырьевой рынок

У золота сегодня важный день. Вчерашние торги держали его в довольно узком диапазоне, готовясь к важному отчету по рынку труда США. Заседание ЕЦБ никак не повлияло на него, но американские данные всегда дают сильный отклик. При низких показателях инвесторы вновь побегут в золото. А показатели такие возможны - мы уже видели слабеющие данные о ВВП Европы и Азии.

Фондовый рынок

Скорее всего, в центре внимания сегодня снова будут американские фондовые рынки — у них несколько важных отчетов. Если они разочаруют инвесторов, то рынок охотнее поверит, что ФРС соберется сохранить ультрамягкие условия денежно-кредитной политики еще дольше. Но это только на руку корпоративному сектору, следовательно, могут еще вырасти индексы - минимум на 1%.

Из ближайших важных отчетов ждем данные по ВВП еврозоны — они будут опубликованы в 13:00 по мск. Затем в 16:30 по мск — Коэффициент безработицы в США и Изменение занятости в Канаде.