Послание Путина закончилось. Как отреагирует рынок?

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию сегодня днем. За ходом выступления следили многие аналитики, средства массовой информации и, конечно, интернет-аудитория.

Давайте посмотрим, какие важные заявления сделал президент и как на это отреагировал рынок.

Прежде всего, в своей речи Путин неоднократно подчеркивал важность присоединения Крыма - как для экономики, так и для политики и демографии страны. Кроме того, он сравнил Крым с Храмовой горой в Иерусалиме, которой поклоняются иудеи и мусульмане. По его словам, Крым для России важен еще как место, где начинаются духовные истоки «разнородной и монолитной русской нации». Вряд ли зарубежным журналистам понравятся такие высказывания — это мы тоже скоро увидим.

Добрым словом Путин помянул американцев, с которыми, как он высказался, «иногда говорить больше смысла, чем с властями отдельных государств». Если бы не так называемая «крымская весна», США и Запад все равно придумали бы повод для санкций. Сказал, что политику сдерживания России придумали не вчера, не позавчера, а была она фактически всегда — как только Россия становилась мощнее.

Что касается важного вопроса — будут ли менять налоговую систему в стране в ближайшее время, то Путин предложил ничего не трогать. По крайней мере, ближайшие четыре года. Говоря о капитале, который выводят из страны, президент пообещал амнистию. На те средства, которые возвращаются в Россию. «Нужно сделать это один раз, но закрыть офшорную страницу в истории российской экономики» - сказал он.

Идем дальше — самое интересное для нас. Вот, что сказал президент про спекуляции на валютном рынке: «Банк России перешел к плавающему курсу, но это не значит, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций. ... Власти знают, кто спекулирует на валютном рынке и как на них повлиять». Он попросил Банк России и правительство провести жесткие действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. Ну вот вам и реакция: курсы доллара и евро после начала выступления президента резко выросли, были выше вчерашнего закрытия. За несколько минут курс доллара вырос до 53,78 руб., а евро вырос до 66,2 руб.

Сейчас доллар торгуется за 53,39 руб., евро — за 65,78 руб. Эксперты ожидали, что рынок будет позитивно реагировать на выступление президента, но корректировки курса могут быть кратковременными, как это было в понедельник.

Закончилось выступление весьма патриотично. Путин сказал, в своем стиле — кратко: «Мы готовы принять любой вызов времени и победить». Ну что же, все у нас еще впереди!