Ford и Toyota отзывают 228,5 тыс. автомобилей — в чем опять проблема?

Ford Motor заявили, что в некоторых автомобилях подтвердились проблемы с боковыми подушками безопасности от Takata Corp. Это последний автопроизводитель, который вынужден отзывать машины в ответ на просьбу регулятора. Toyota Motor Отзовет 190 тыс. автомобилей в Японии и Китае, чтобы заменить потенциально неисправные подушки безопасности переднего пассажира, которые тоже сделаны компанией Takata Corp.

Под отзыв Ford попадают около 38,5 тыс. автомобилей в Соединенных Штатах. Таким образом, общее число отозванных транспортных средств этого бренда дойдет до 98 тыс.

Национальное управление по безопасности движения говорит, что дефектные подушки безопасности от Takata в некоторых автомобилях могут нанести серьезный вред здоровью и жизни пассажиров — они разрываются и осколки металла разлетаются в салоне. К слову, в Takata в тот же день сказали, что они по-прежнему не понимают, что вызывает такую проблему. В отзыве участвует уже более 16 миллионов автомобилей по всему миру.

У Toyota будут отозваны на ремонт и замену подушек безопасности модели 2003 года Cypha, еще 19 моделей, включая Corolla и Alphard в Японии. Еще 5 тыс. автомобилей отремонтируют в Китае.

С чего пошла такая шумиха с подушками от Takata?

Оказывается, ту самую дефектную подушку безопасности обнаружили еще в 2003 году. Первыми неисправность подтвердили в BMW, но подумали, что это была просто «аномалия». Затем специалисты и японские поставщики автозапчастей в Мичигане испытали подушки на потенциальные дефекты в 2004 году, за год до того, как Takata заявили, что впервые узнали о дефектах.

Как это ни странно, но компания не начать проверять дефекты системы безопасности до мая 2005 года, когда узнали о ДТП с участием Honda Accord в 2004. Расследование января 2004 года подтвердило, что с водительской стороны подушки вызвали инцидент - разрыв подушки безопасности в BMW в 2003, говорит один из бывших сотрудников. Отвечая на вопрос Reuters, Takata подтвердили тот инцидент с BMW в 2003, но сказали, что он "не связан" с инцидентом Honda в 2004.

После этого прошел целый ряд повторных испытаний и проверок, судебных разбирательств. В итоге NHTSA, который угрожал наказать Takata, до сих пор не дает комментарии.

Регуляторы в Токио не были осведомлены о ранних испытаниях или их результатах вместе с автопроизводителями. "Мы должны знать, почему они скрыли эти тесты", - сказал высокопоставленный чиновник Reuters. Японские регуляторы не знали о взрывающихся мешках безопасности от Takata до ноября 2008 года.

Получается, что эпопея с небезопасными подушками «безопасности» и отзывами автомобилей по всему миру до сих пор не завершилась?..

Акции Ford Motors торгуются на отметке $16,01 (рост на 0,69%), Toyota Motor- $63,42 (рост на 0,24%), Takata Corp. - $23,50 (рост на 3,98%).

