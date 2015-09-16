Volkswagen представил концепт электромобиля Porsche

Автомобиль сможет без подзарядки проехать 500 км. Для зарядки Porsche Mission E на 80% будет достаточно 15 минут.
Ожидается, что Porsche Mission E будет конкурентом электромобиля Tesla. Автомобиль производства компании Илона Маска развивает скорость 100 км/ч за три секунды. Заряда аккумулятора на 85 кВт•ч хватает на 426 км. В базовой комплектации мощность двигателя Model S составляет 362 л.с. Максимальная скорость автомобиля — 210 км/ч. В сентябре Tesla Motors представит вторую модель электромобиля — кроссовер Model X.
В феврале СМИ сообщали о планах компании Apple выпустить свой
электромобиль. По данным журналистов, Apple собиралась наладить выпуск
электромобилей к 2020 году. Для работы над проектом электромобиля Apple
активно ведет себя на рынке труда — компания нанимает специалистов из LG
Chem, Samsung Electroniсs, Panasonic, Toshiba, Tesla и многих других.
По словам главы Tesla Элона Маска, Apple пыталась переманить его
сотрудников, предлагая им $250 тыс. в виде бонусов и 60-процентное
повышение зарплаты.