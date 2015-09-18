Volkswagen отзовет полмиллиона автомобилей в США

Автомобили отзовут из-за угрозы окружающей среде.
Управление охраны окружающей среды США (EPA) поручило немецкому автоконцерну Volkswagen отозвать 500 тысяч машин из-за угрозы для окружающей среды.
Согласно сообщению, регулятор потребовал от автопроизводителя снять с производства автомобили, которые оборудованы способом защиты окружающей среды от загрязнения.
По мнению EPA, соответствующее программное обеспечение работает только во время испытаний, но не в повседневной жизни. В результате, автомобили выбрасывают в воздух больше допустимого количества загрязнения, в частности, смога, и вызывают различные болезни.
Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания выпускает грузовой транспорт (через подразделение Volkswagen Commercial Vehicles), а также марку Scania.
В США отозваны 34 миллиона японских машин
Volkswagen по итогам 2014 года установил новые рекорды продаж автомобилей, выручки и прибыли. Вместе с тем концерн подтвердил прогноз рентабельности на текущий год и повысил оценку выручки.