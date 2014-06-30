У General Motors снова проблемы

General Motors снова объявила о том, что она отзывает с рынка свои машины. На сей раз бракованными оказались почти полмиллиона автомобилей, среди которых, например, 467 000 пикапов и внедорожников с неисправной коробкой передач. Проблемы с двигателем General Motors обеспечила полицейским: более, чем 4,7 тысяч полицейских автомобилей Chevrolet Caprice и Chevy SS были поставлены с дефектами двигателей.

Неполадки на любой вкус, по выбору: если у вас исправна коробка передач и двигатель, то проверьте амортизаторы: почти 2 000 Corvettes 2014 года имеют именно эту проблему.

Всего с начала года General Motors потратила 2 миллиарда долларов на то, чтобы вернуть на заводы 20 миллионов автомобилей и довести их до ума.