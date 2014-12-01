Индия в преддверии сезона свадеб неожиданно упростила импорт золота

Центральный банк Индии в пятницу удивил всех, отменив правила ввоза в страну золота. Так называемое правило 80:20 заключалось в том, что 20% импортированного золота должно было непременно уходить на экспорт в виде золотых украшений. Центробанк столько месяцев планомерно ужесточал импорт золота в страну, что это его решение стало большим сюрпризом для всех, кто связан с золотой индустрией.

Центробанк Индии объяснил свое решение тем, что в связи с правилом 80:20 очень вырос уровень контрабанды в стране. Нелегальные операции на черном рынке золота стали дополнительным источником преступности и способом сокрытия налогов. Однако ограничения по поводу того, какие фирмы могут импортировать золото, а каким это делать запрещено, — все еще действительны.



Надо понимать, что золото индусы воспринимают как нечто сакральное и традиционное — для них это не просто дорогая вещь. Поэтому в индийской культуре масса праздников, на которые принято дарить золотые украшения. И больше всего таких праздников приходится на третий квартал. Затем идет сезон свадеб, который тоже ощутимо сказывается на «живости» рынка золота в стране.

Так вот, если вернуться к тематике этой новости, то можно с прискорбием отметить: это решение Банка Индии абсолютно никак не подтолкнуло желтый металл вверх. Золото продолжало терять позиции, несмотря на то, что прямо сейчас в Индии продолжается сезон Большого Золота, и в декабре легальный объем поставок металла в страну превысит 100 тонн. Все-таки новости из Швейцарии оказались сильнее индийских сюрпризов.

