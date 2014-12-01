Индия в преддверии сезона свадеб неожиданно упростила импорт золота

Центральный банк Индии в пятницу удивил всех, отменив правила ввоза в страну золота. Так называемое правило 80:20 заключалось в том, что 20% импортированного золота должно было непременно уходить на экспорт в виде золотых украшений. Центробанк столько месяцев планомерно ужесточал импорт золота в страну, что это его решение стало большим сюрпризом для всех, кто связан с золотой индустрией.
Центробанк Индии
объяснил свое решение тем, что в связи
с правилом 80:20 очень вырос уровень
контрабанды в стране. Нелегальные
операции на черном рынке золота стали
дополнительным источником преступности
и способом сокрытия налогов. Однако
ограничения по поводу того, какие фирмы
могут импортировать золото, а каким это
делать запрещено, — все еще действительны.
Надо понимать, что золото индусы воспринимают как нечто сакральное и традиционное — для них это не просто дорогая вещь. Поэтому в индийской культуре масса праздников, на которые принято дарить золотые украшения. И больше всего таких праздников приходится на третий квартал. Затем идет сезон свадеб, который тоже ощутимо сказывается на «живости» рынка золота в стране.
Так вот, если
вернуться к тематике этой новости, то
можно с прискорбием отметить: это решение
Банка Индии абсолютно никак не подтолкнуло
желтый металл вверх. Золото продолжало
терять позиции, несмотря на то, что прямо
сейчас в Индии продолжается сезон
Большого Золота, и в декабре легальный
объем поставок металла в страну превысит
100 тонн. Все-таки новости из Швейцарии оказались сильнее индийских сюрпризов.