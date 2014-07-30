Акции Twitter неожиданно подорожали на 30% после отчетов

Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная социальная сеть микроблогов, во II квартале 2014 г. зафиксировала чистый убыток, несмотря на выросшую вдвое выручку. Но реакция рынка оказалась лучше ожиданий — отчет вызвал скачок акций компании на 30% в ходе электронной торговой сессии.

Если не учитывать разовые факторы, компания вышла в последнем квартале на прибыльный уровень - +2 цента на акцию против убытка в 12 центов в прошлом году. Выручка подскочила до $312,2 млн против $139,3 млн за аналогичный период 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса, по данным на 30 июня, достигло 271 млн человек, что на 24% превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Эксперты ждали подъема всего до 267 млн.

В III квартале Twitter планирует получить выручку в рамках $330-340 млн против прогноза в $323 млн. Выручка по итогам всего 2014 года, по оценкам компании, составит от $1,31 млрд до $1,33 млрд.

Напомним, компания в ноябре 2013 г. вышла на IPO, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму $1,82 млрд. Капитализация Twitter составляет $22,6 млрд.