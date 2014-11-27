Не бойся, это Alibaba. Теперь и в телевизорах!

Самый большой и дорогой китайский интернет-продавец Alibaba понял, что можно пойти дальше электронной коммерции и в прямом смысле войти в каждый дом жителей Китая. Совместно с компанией Haier Electronics сеть Alibaba собирается выпускать телевизоры с интернет-подключением и встроенной функцией магазина, чтобы можно было организовать платный просмотр новых фильмов и играть в онлайн-игры. Об этом сегодня сообщает издание The Wall Street Journal.

Проект уже начали осуществлять, причем, по заявлению в Alibaba, через смарттелевизоры можно будет получить доступ к электронным торговым площадкам Taobao и Tmall, которые тоже входят в Alibaba. С помощью такого умного «алителевизора» китайцы смогут смотреть фильмы дистрибьютора Lions Gate Enterntainment и получат доступ к играм Capcom и Konami.

Прежде Alibaba уже собиралась сделать похожий телевизор с другим китайским производителем — Skyworth, но модель имела ряд недостатков в плане развлечений и потому не получила большого распространения.

На рынке есть уже много умных телевизоров и поэтому в борьбе на нем важно не столько технологическое преимущество, сколько разнообразие и уникальность контента. Например, есть свои телевизоры и платформы у Xiaomi, Samsung и Apple.

По словам представителей Alibaba, в их телевизорах будут спецпредложения для пользователей от интернет-магазина — товары только от продавцов с очень высокими оценками и качеством товара, а также имеющие самые лучшие отзывы. Примерно 200 тыс. товаров будет доступно через ТВ-платформу.

Чтобы еще больше привлечь людей к покупке телевизоров, покупателям будут выдавать купоны при покупке TV, которые можно будет использовать для оплаты покупок в интернет-магазине. Телевизоры доступны с экранами в 32, 40, 42, 48 и 55 дюймов.

За последние сутки акции компании Alibaba упали на 0,70% - до $112,67.

