Индексы Уолл-стрит снова открылись снижением

В среду американские фондовые индексы снова падают с самого начала торгов. Действия китайских властей усиливают озабоченность по поводу роста мировой экономики — и американские индексы отвечают на эти опасения. Dow Jones Industrial Average снизился к 16.57 мск на 1,09%; S&P 500 потерял 0,96%; Nasdaq Composite упал на 1,25%. Снижаются акции производителей электроники и биотехнологических компаний. Apple снизилась с начала дня уже на 2,36%.

Аналитики считают, что этот спад — продолжающаяся реакция на падение китайского юаня. Кроме того, на рынке сильны опасения того, что многие отдельные акции находятся сейчас в зоне перепроданности.

Среди впечатляющих обвалов — Alibaba, которая просела сегодня уже на 6,18% и дошла до минимального уровня с момента своего громкого IPO в прошлом году. Гигант электронной коммерции отчитался о медленном росте по итогам квартала.